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Баскетбол

НБА разрешила звезде Шарлотт не скрывать ранее запрещенную татуировку

Лига переосмыслила свою позицию и согласилась с доводами игрока.
Сегодня, 17:42
ЛаМело Болл / Getty Images
ЛаМело Болл / Getty Images

Минувшей ночью в матче регулярного сезона НБА между Сан-Антонио и Шарлотт (135:99) свое возвращение оформил ЛаМело Болл, пропустивший шесть недель из-за травмы голеностопа.

Он же стал лучшим игроков своей команды, набрав 28 очков, 3 подбора и 5 передач. При этом 22-летний разыгрывающий вышел на площадку без пластыря за ухом, который ранее скрывал татуировку.

В ноябре стало известно, что лига запретила Боллу демонстрировать тату с буквами LF. НБА считала, что он тем самым рекламирует бренд своей одежды.

Болл в свою очередь заявил, что это его инициалы, сокращение от LaFrance — его второго имени, которое дало название бренду.

Как сообщает ESPN, НБА приняла доводы баскетболиста, изменила свое решение и позволила ему не скрывать тату - ЛаМело не будет оштрафован за нарушение правил лиги.

Стоит отметить, что у него есть похожая татуировка на кисти правой, но внимание НБА она так сильно не привлекла.

Источник: Getty Images

На данный момент Шарлотт занимает тринадцатое место Восточной конференции, имея баланс побед 8-28.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс ЛаМело Болл

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