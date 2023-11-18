НБА требует от ЛаМело Болла прикрыть тату за ухом из-за нарушения регламента

Баскетболист и лига начали борьбу из-за инициалов, которые также связаны с брендом одежды.

НБА требует от защитника Шарлотт ЛаМело Болла закрыть татуировку за левым ухом, сообщает ESPN.

Лига настаивает на том, что татуировка нарушает правила, запрещающие размещение коммерческих логотипов на телах игроков. При этом источники, близкие к игроку, заявили, что эта политика соблюдается нечасто.

На теле Болла вытатуированы инициалы "LF", сокращение от LaFrance — его второго имени, а теперь еще и его бренда одежды.

В течение последних нескольких недель НБА и Болл обсуждали татуировку. В это время баскетболист прикрывал ее, чтобы избежать штрафов.

The NBA is requiring LaMelo Ball to cover a tattoo below his left ear that the league insists violates rules against exposing commercial logos on players’ bodies.



The tattoo, which says “LF”, stands for LaFrancé, the name of Ball's clothing line.



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/jKYbiFgcRf — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) November 17, 2023

"Согласно Коллективному договору, игрокам запрещено размещать коммерческие логотипы или корпоративные знаки отличия на своем теле или в волосах во время игр", - заявил представитель НБА Тим Фрэнк.

"Мы стараемся применять это правило разумно, в соответствии с его целью и принимая во внимание стремление игроков выразить себя некоммерческим способом. Но татуировка на шее ЛаМело Болла явно нарушает правила, и, соответственно, он обязан ее скрыть".

Стоит отметить, что у ЛаМело была похожая татуировка на левой руке, хотя она была гораздо менее заметной. В 2018 году лига потребовала от старшего брата ЛаМело, Лонзо, скрыть татуировку "Big Baller Brand".

Читай также: И снова травма: Бил пропустит практически месяц из-за проблем со спиной

В качестве аргумента Болл сообщил НБА, что "LF" представляет собой его собственное второе имя и имя близкого члена семьи, его дяди. Игрок использовал инициалы LF задолго до того, как он стал брендом.

К тому же, представители 22-летнего защитника указали НБА, что некоторые бывшие игроки имели на своих телах татуировки, которые можно было бы считать корпоративными логотипами, в том числе Jordan Brand, Michelin и Warner Brothers.

НБА ответила, что эти игроки не имели партнерских отношений с данными компаниями, а потому имели право не скрывать их.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!