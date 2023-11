НБА требует от ЛаМело Болла прикрыть тату за ухом из-за нарушения регламента

НБА требует от защитника Шарлотт ЛаМело Болла закрыть татуировку за левым ухом, сообщает ESPN.

Лига настаивает на том, что татуировка нарушает правила, запрещающие размещение коммерческих логотипов на телах игроков. При этом источники, близкие к игроку, заявили, что эта политика соблюдается нечасто.

На теле Болла вытатуированы инициалы "LF", сокращение от LaFrance — его второго имени, а теперь еще и его бренда одежды.

В течение последних нескольких недель НБА и Болл обсуждали татуировку. В это время баскетболист прикрывал ее, чтобы избежать штрафов.

