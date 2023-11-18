И снова травма: Бил пропустит практически месяц из-за проблем со спиной

Защитник Финикса Брэдли Бил пропустит как минимум следующие три недели из-за растяжения поясницы, сообщает ESPN.

В заявлении Санз говорится, что состояние атакующего защитника будет повторно оценено через три недели.

Бил пропустил первые семь игр команды из-за растяжения поясницы, затем вернулся, сыграл три матча подряд и снова отправился в лазарет, пропустив игру против Миннесоты (133:115).

Трехкратный участник Матча всех звезд набирал в среднем 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,7 передачи в трех играх, выйдя в стартовом составе в каждой из них.

Ожидалось, что Бил, приобретенный у Вашингтона в межсезонье, сформирует мощное биг трио с Девином Букером и Кевином Дюрантом, но травмы мешают этому плану.

Читай также: Самопожертвование от Расти: Уэстбрук выведен из стартовой ротации Клипперс

Букер также сыграл всего в трех из одиннадцати игр Санз из-за травм голеностопа и икроножной мышцы, но он еще не выходил на паркет вместе с Билом. Дюрант был единственной постоянной суперзвездой команды - 35-летний форвард не пропустил ни одной игры.

Финикс (5-6) сыграет первый из двух матчей подряд с Ютой (4-7) в ночь на субботу, 18 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!