Самопожертвование от Расти: Уэстбрук выведен из стартовой ротации Клипперс

Расселл предложил поменять его с одноклубником местами в составе, чтобы помочь команде прервать неудачную серию.

Защитник Клипперс Рассел Уэстбрук выйдет со скамейки запасных в матче межсезонного турнира против Хьюстона, сообщает Bleacher Report.

Вместо 35-летнего игрока в стартовой пятерке выйдет свингмен Теренс Мэнн, для которого это будет первое появление в старте в нынешнем сезоне.

По информации источника, Уэстбрук сам обратился к тренерскому штабу с подобной идеей.

Он хочет помочь стартовой пятерке с Джеймсом Харденом развить сыгранность и обеспечить энергичную игру второму составу. Сообщается, что Уэстбрук готов на все, чтобы помочь команде начать побеждать.

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Напомним, что Клипперс выдали свой худший старт сезона за последние 13 лет (3-7), проиграв при єтом шесть матчей подряд и пять с момента обмена Хардена.

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