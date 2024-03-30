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Баскетбол

Главная звезда Шарлотт Хорнетс больше не сыграет в этом сезоне

Самый провальный год в карьере ЛаМело Болла.
Сегодня, 00:20
ЛаМело Болл / Getty Images
ЛаМело Болл / Getty Images

Разыгрывающий Шарлот Хорнетс ЛаМело Болл больше не выйдет на площадку в нынешнем сезоне, сообщает ESPN.

По информации источника, 22-летний баскетболист продолжит восстанавливаться после травмы правого голеностопа.

Последний раз Болл выходил на паркет 27 января в игре против Хьюстона (104:138). Защитник пропустил два больших отрезка сезона-2023/24, выбыв почти на семь недель после того, как в ноябре он вывихнул правый голеностоп.

В целом за последние два сезона Болл провнл лишь 58 игр из-за ряда травм одного и того же голеностопа.

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В нынешнем сезоне ЛаМело Болл провел 22 матча, в которых набирал в среднем 23,9 очка, 5,1 подбора и 8,0 передач. Шарлотт (18-54) занимает тринадцатое место Восточной конференции, не претендуя на попадание в постсезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс ЛаМело Болл

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