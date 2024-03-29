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Уизардс и Кэпиталс останутся в Вашингтоне, получив от властей деньги на реконструкцию арены

Владелец обеих франшиз договорился с мэром столицы США об очень выгодных условиях, чтобы не переезжать в Северную Вирджинию.
Вчера, 23:28
Capital One Arena / Getty Images
Capital One Arena / Getty Images

Вашингтон Уизардс (НБА) и Вашингтон Кэпиталс (НХЛ) продолжат выступать в столице США на Capital One Arena, сообщает The Athletic.

Команды будут использовать эту арену как минимум до 2050 года, если условия сделки между владельцем клубов Тедом Леонсисом и мэром Вашингтона Мюриел Баузер будут одобрены Советом.

В декабре 2023 года Леонсис пригрозил перевезти франшизы в Вирджинию, так как Capital One Arena, открытая в 1997 году, находится не в лучшем состоянии.

Тед Леонсис
Тед Леонсис / Источник: Getty Images

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Соглашение между Леонсисом и Баузер включает следующие условия:

  • Monumental Sports and Entertainment (компания Леонсиса) получит от города 500 миллионов долларов наличными на реконструкцию Capital One Arena;
  • еще 15 миллионов будут выделены на улучшение переулка, соединяющего арену с соседним зданием Gallery Place (подземная пересадочная станция Вашингтонгского метро, из которой можно попасть на арену);
  • расширение Capital One Arena и Gallery Place;
  • улучшение безопасности, включая присутствие 17 полицейских Вашингтона для патрулирования территории арены с двух часов до игры до двух часов после игры;
  • Monumental получает полный контроль над Entertainment & Sports Arena на юго-востоке Вашингтона, что позволяет Monumental расширять игровые пространства и вносить изменения в расписание арены;
  • Вашингтон Мистикс из ЖНБА и Кэпитал Сити Гоу-Гоу (G-Лига) продолжат играть на арене, но у Monumental будет возможность перенести четыре игры в регулярном сезоне и все игры плей-офф на Capital One Arena;
  • новые ограничения на шум и торговлю на территории Capital One Arena.

Представители компании Monumental также заявили, что построят новую тренировочную базу для Уизардс. Потенциальные площадки для нового тренировочного комплекса включают верхние этажи Gallery Place, Муниципальный центр Франклина Д. Ривза на северо-западе Вашингтона и стадион RFK.

Стоит отметить, что Тед Леонсис столкнулся с серьезной критикой со стороны фанатов и СМИ после того, как было объявлено о первоначальном плане переезда в Северную Вирджинию.

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