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Баскетбол

Владелец Вашингтон Уизардс и Вашингтон Кэпиталз планирует перевезти франшизы в Вирджинию

Столица США может потерять баскетбольную и хоккейные команды.
Вчера, 22:50
Тед Леонсис / Getty Images
Тед Леонсис / Getty Images

Мажоритарный владелец Вашингтон Уизардс и Вашингтон Кэпиталз Тед Леонсис объявил о планах перевезти свои клубы НБА и НХЛ из Вашингтона в северную Вирджинию, сообщает The Athletic.

Его планы связаны с новой ареной, которая должна открыться в Вирджинии к 2028 году, при условии одобрения законодательным органом.

Намерение Леонсиса поднимает вопросы о будущем Capital One Arena, нынешней домашней арены Уизардс и Кэпиталз, которая была открыта в конце 1997 года.

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Потенциальный переезд вызвал опасения у мэра округа Колумбия Мюриэль Баузер. Она намерена выделить 500 миллионов долларов на обновление Capital One Arena в надежде, что это остановит Леонсиса от переезда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вашингтон Уизардс Вашингтон Кэпиталз

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