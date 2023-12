Яннис установил рекорд франшизы по набранным очкам и устроил скандал из-за мяча

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Милуоки одолел Индиану со счетом 140:126.

Лучшим игроком встречи стал лидер "оленей" Яннис Адетокумбо, набравший 64 очка и 14 подборов.

Как сообщает ESPN, Грик Фрик установил новый рекорд франшизы по количеству набранных очков. Ранее рекорд принадлежал Майклу Редду, который 12 ноября 2006 года набрал 57 очков.

Однако это событие было омрачено скандалом, который случился сразу после завершения матча. Яннис хотел забрать с собой мяч, которым он установил рекорд, но его забрали представители Индианы, что очень разозлило греческого форварда.

Пэйсерс решили увезти с собой мяч, поскольку в этой игре свое первое очко в НБА набрал новичок Оскар Чибве. Однако на видео можно увидеть, как после матча у судьи мяч забирает именно сотрудник Бакс.

Но на этом история не закончилась. Во время пресс-конференции Адетокумбо, который пытался пробраться в раздевалку Индианы, заявил, что не верит, что ему все же отдали настоящий мяч.

"Я получил мяч, но я не знаю, игровой ли это мяч. Мне кажется, что это не игровой мяч. Такое чувство, словно он абсолютно новый. Сегодня я играл 35 минут. Я знаю, как ощущается игровой мяч".

"I have a ball but I don't know if it's the game ball. It doesn't feel like the game ball to me. It feels like a brand new ball… I played 35 minutes today. I know what the game ball felt like."



