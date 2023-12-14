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Баскетбол

Яннис установил рекорд франшизы по набранным очкам и устроил скандал из-за мяча

Сразу три игрока матча Милуоки - Индиана претендовали на то, чтобы забрать с собой мяч на память.
Сегодня, 21:06
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Милуоки одолел Индиану со счетом 140:126.

Лучшим игроком встречи стал лидер "оленей" Яннис Адетокумбо, набравший 64 очка и 14 подборов.

Как сообщает ESPN, Грик Фрик установил новый рекорд франшизы по количеству набранных очков. Ранее рекорд принадлежал Майклу Редду, который 12 ноября 2006 года набрал 57 очков.

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Однако это событие было омрачено скандалом, который случился сразу после завершения матча. Яннис хотел забрать с собой мяч, которым он установил рекорд, но его забрали представители Индианы, что очень разозлило греческого форварда.

Пэйсерс решили увезти с собой мяч, поскольку в этой игре свое первое очко в НБА набрал новичок Оскар Чибве. Однако на видео можно увидеть, как после матча у судьи мяч забирает именно сотрудник Бакс.

Но на этом история не закончилась. Во время пресс-конференции Адетокумбо, который пытался пробраться в раздевалку Индианы, заявил, что не верит, что ему все же отдали настоящий мяч.

"Я получил мяч, но я не знаю, игровой ли это мяч. Мне кажется, что это не игровой мяч. Такое чувство, словно он абсолютно новый. Сегодня я играл 35 минут. Я знаю, как ощущается игровой мяч".

Стоит отметить, что на мяч мог претендовать еще и Дэмиан Лиллард, ведь он обошел Кайла Корвера и стал пятым игроком в истории НБА по количеству заброшенных трехочковых. Теперь на счету 33-летнего "снайпера" 2 451 попадание.

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