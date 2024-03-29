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Баскетбол

Экс-игрок НБА избежит смертной казни, если его признают виновным в убийстве девушки

Последние несколько месяцев баскетболист находится под стражей.
Вчера, 22:53
Ченс Команч / Getty Images
Ченс Команч / Getty Images

Бывшему игроку НБА и G-Лиги Ченсу Команчу не грозит смертная казнь, если его признают виновным в убийстве девушки, сообщает ESPN со ссылкой на слова его адвоката.

В декабре 2023 года бывший игрок Портленда и Сакраменто был арестован вместе со своей бывшей девушкой Сакари Харнден.

Эта пара обвиняется в похищении и убийстве Марайны Роджерс, чье тело было найдено недалеко от Лас-Вегаса. Свою вину они не признали.

Обвинение, вынесенное судом присяжных, продолжалось в начале этого месяца, пока дело рассматривалось комитетом по рассмотрению дел о смертной казни.

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Полиция Лас-Вегаса сообщила, что Роджерс была задушена рано утром 6 декабря. Ее останки позже были найдены в придорожной канаве в пригороде Хендерсона.

После ареста Команч был отстранен своей командой Стоктон Кингз (фарм-клуб Сакраменто в G-Лиге).

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