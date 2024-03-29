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Баскетбол

Владелец Миннесоты отказался продавать контрольный пакет акций клуба

Глен Тейлор решил оставить контроль над франшизой в своих руках.
Сегодня, 17:26
Алекс Родригес и Глен Тейлор / Getty Images
Алекс Родригес и Глен Тейлор / Getty Images

Владелец Миннесота Тимбервулвз Глен Тейлор отказался продавать свой контрольный пакет акций франшизы миноритарным владельцам Марку Лору и Алексу Родригесу, сообщает ESPN.

Тейлор заявил, что Лор и Родригес не выполнили определенные договорные условия по срокам и обязательства по процессу продажи, который начался в 2021 году.

Лор и Родригес в свою очередь заявили, что выполнили свои финансовые обязательства перед Тейлором, включая окончательный платеж на прошлой неделе.

По информации источника отношения между сторонами переговоров заметно ухудшились за последние два года.

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При этом Глен Тейлор также сообщил, что теперь он не собирается продавать клуб, однако продолжит работать с Лором, Родригесом и остальной группой владельцев.

В 2021 году Тейлор согласился продать франшизы НБА и ЖНБА (Миннесота Линкс) за 1,5 миллиарда долларов. Схема предусматривала передачу власти в течение нескольких лет после серии платежей со стороны Лора и Родригеса.

На данный момент Миннесота (50-22) делит с Оклахомой второе место Западной конференции, отставая от лидера в лице Денвера на одну победу.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз

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