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НБА: Бостон без Михайлюка не удержал победу над Атлантой, Нью-Орлеан обыграл Миллуоки

Вашему вниманию результаты матчей в национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:26
Бостон - Атланта / Getty Images
Бостон - Атланта / Getty Images

В рамках очередного игрового дня в ночь с 28 на 29 марта в НБА сыграно 2 матча регулярного сезона.

В одном из них мог принять участие Святослав Михайлюк, но украинца не выпустил на площадку тренер Бостон Селтикс, которые не удержали победный результат с Атлантой Хокс, Джо Маззула

Атланта - Бостон 123:122 (овертайм)

Атланта: Мюррей (44 + 7 подборов + 7 передач), Богданович (24 + 7 подборов), Хантер (21 + 13 подборов), Капелла (12 + 13 подборов), Крейчи (2), Г. Мэтьюз (7), Фернанду (6), Форрест (4), В. Мэтьюз (3).

Бостон: Тейтум (31 + 13 подборов + 6 передач), Уайт (22 + 7 подборов), Порзингис (20 + 7 подборов), Браун (18), Холидей (13 + 7 подборов), Хаузер (8), Корнет (4), Притчард (4), Тиллман (2).

В другом матче игрового дня Нью-Орлеан сумел одолеть Милуоки.

Нью-Орлеан - Милуоки 107:100

Нью-Орлеан: Уильямсон (28), Макколлум (25 + 7 подборов + 7 передач), Валанчюнас (17 + 10 подборов), Мерфи (15 + 11 подборов), Джонс (11), Нэнс (9 + 7 подборов), Хоукинс (2), Райан (0), Маршалл (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 14 подборов), Лиллард (20 + 7 передач), Бизли (20), Миддлтон (7 + 8 подборов + 6 передач), Б. Лопес (7), Портис (5 + 7 подборов), Краудер (3), Коннотон (3), Беве

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