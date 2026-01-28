Онана может покинуть МЮ. На игрока претендует топ-клуб Серии А

Андре Онана может сменить английский чемпионат на итальянский.

Камерунский голкипер ожидает, что после окончания своей аренды в Трабзонспоре он покинет Манчестер Юнайтед.

Как пишет Daily Mail, представители 29-летнего вратаря связывались со сторонами Интера по поводу возможного возвращения Андре в состав "нерадзурри".

Напомним, что Онана выступал за "змей" с 2022 по 2023 год, после чего перешёл в Манчестер Юнайтед. На текущий момент вратарь находится в аренде в турецком клубе. Его контракт с Трабзонспором рассчитан до лета 2026 года, после чего он вернётся в штаб "красных дьяволов".

Тем временем туринский клуб положил глаз на экс-звезду Милана.

