iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Онана может покинуть МЮ. На игрока претендует топ-клуб Серии А

Онана снова может примерить футболку Интера.
Сегодня, 07:28       Автор: Валентина Чорноштан
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Андре Онана может сменить английский чемпионат на итальянский.

Камерунский голкипер ожидает, что после окончания своей аренды в Трабзонспоре он покинет Манчестер Юнайтед.

Как пишет Daily Mail, представители 29-летнего вратаря связывались со сторонами Интера по поводу возможного возвращения Андре в состав "нерадзурри".

Напомним, что Онана выступал за "змей" с 2022 по 2023 год, после чего перешёл в Манчестер Юнайтед. На текущий момент вратарь находится в аренде в турецком клубе. Его контракт с Трабзонспором рассчитан до лета 2026 года, после чего он вернётся в штаб "красных дьяволов".

Тем временем туринский клуб положил глаз на экс-звезду Милана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет Интер Милан Анде онана

Статьи по теме

Интер нацелился на сына Робиньо Интер нацелился на сына Робиньо
Интер одержал волевую победу над Пизой Интер одержал волевую победу над Пизой
Интер готов вернуть в Серию A вратаря сборной Италии Интер готов вернуть в Серию A вратаря сборной Италии
Чемпион мира может продолжить карьеру в Интере Чемпион мира может продолжить карьеру в Интере

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: 8-й тур ЛЧ, Судаков и Трубин сыграют с Реалом Мадрид, Наполи встретится с Челси, а Боруссия Дортмунд - с Интером
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа07:51
Ювентус сделал предложение защитнику Борнмута
Европа07:28
Онана может покинуть МЮ. На игрока претендует топ-клуб Серии А
Европа07:10
Футбол сегодня: 8-й тур ЛЧ, Судаков и Трубин сыграют с Реалом Мадрид, Наполи встретится с Челси, а Боруссия Дортмунд - с Интером
Европа и мир00:54
Сборная Украины объявила состав Европейского кубка наций
Европа00:30
Ювентус положил глаз на экс-звезду Милана
Вчера, 23:58
Европа23:58
Комо выбил Фиорентину из Кубка Италии
Европа23:29
Хоффенхайм в меньшинстве переиграл Вердер
Европа22:40
Бавария предложила контракт финалисту ЧМ-2022
НХЛ21:56
Ванкувер потерял голкипера до конца сезона
Европа21:27
Ювентус решил перехватить цель Атлетико и Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK