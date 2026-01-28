iSport.ua
Ювентус положил глаз на экс-звезду Милана

Хавбек провел 7 сезонов в серии A.
Сегодня, 00:30       Автор: Антон Федорцив
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images

Туринский Ювентус нашел очередного бесплатного новичка. Полузащитник аравийского Аль-Ахли Франк Кессье заинтересовал "бьянконери", сообщает Tuttosport.

Итальянский гранд предложил африканцу 3-летний контракт. Оклад Кессье в Юве может составить 5 млн евро в сезон. Договор хавбека с Аль-Ахли действует до лета, но аравийский гранд стремится к пролонгации на 2 года.

В нынешнем сезоне Кессье сыграл 22 матча во всех турнирах (7 голов, 3 ассиста). Ивуариец выступал в Италии за Милан, Аталанту из Бергамо и Чезену. Также он защищал цвета испанской Барселоны и Стеллу д'Аджаме на родине.

К слову, параллельно Ювентус собрался перехватить цель испанских грандов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус аль-ахли франк кессье

