Амосов рассказал о тренировках и спарринге с Усиком

Украинский боец UFC Ярослав Амосов рассказал, как спарринговал с чемпионом WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

Утром мы выезжали на тренировку - он сказал: "Возьми шлем". А я ответил: "Возьми с собой борцовки".

Если бы вы по правилам MMA вышли с ним драться, он бы мог действовать так же и руками, и ногами?

"Это моя стихия, бокс - его стихия. Каждый спортсмен верит в себя в любых условиях", - сказал Амосов в комментарии для YouTube-канала Бомбардир.

