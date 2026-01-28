Уильямс отказался от полноценной презентации болида

Уильямс не будет проводить презентацию болида, сообщает Formula Passion.

Ранее коллектив из Гроу планировала показать болид и ливрею публике 3 февраля.

Однако в итоге команда решила отменить презентацию. Вместо нее Уильямс просто покажет изображения болида и новой ливреи онлайн.

Скорее всего, причиной такого решения стали проблемы команды перед стартом сезона. Напомним, что Уильямс пропускает предсезонные тесты в Барселоне по тем же причинам.

Ранее стало известно, что новое шасси команды не прошло крэш-тесты ФИА, и сейчас все в Гроу усиленно работают над ошибками в конструкции.

Также ранее сообщалось, что новичок Ред Булл уже успел разбить болид.

