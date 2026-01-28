Ювентус сделал предложение защитнику Борнмута

Туринский клуб спешит с подписанием игрока на фоне интереса Барселоны.

Ряд клубов заинтересовались подписанием защитника Борнмута Маркоса Сенеси, сообщает Tuttosport.

Ювентус, Барселона и мадридский Атлетико следят за аргентинцем, у которого заканчивается контракт с Борнмутом летом 2026 года.

Туринский клуб хочет опередить испанские команды в борьбе за подписание 28-летнего защитника.

Отмечается, что "старая синьора" готова предложить контракт на четыре сезона с зарплатой 3 млн евро в год.

Накануне Астон Вилла вернула форварда сборной Англии.

