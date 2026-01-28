НБА: Оклахома победила Новый Орлеан, Денвер уступил Детройту
В ночь на среду, 28 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 28 января
Вашингтон – Портленд – 115:111 (26:28, 34:25, 26:34, 29:24)
Вашингтон: Сарр 29 очков + 12 подборов + 6 блок-шотов, Джордж 19 + 9 подборов, Миддлтон 19, Джонсон 18, Кулибали 5 + 6 передач – старт; Кэррингтон 11, Райли 6, Брэнем 3, Уоткинс 2, Хилл 2, Шемпени 1, Лабиссьер 0.
Портленд: Шарп 31, Авдия 17 + 12 подборов + 6 потерь, Камара 16 + 9 подборов, Клинган 14 + 20 подборов, Холидей 5 + 7 подборов – старт; Рупер 10 + 5 перехватов, Грант 6, Лав 6, Ян Ханьсен 6, Сиссоко 0.
Нью-Йорк – Сакраменто – 103:87 (36:26, 16:25, 20:21, 31:15)
Нью-Йорк: Брансон 28, Бриджес 18, Таунс 17 + 11 подборов, Ануноби 15 + 7 потерь, Харт 7 + 9 подборов – старт; Макбрайд 9, Робинсон 7 + 13 подборов, Шемет 2, Ябуселе 0.
Сакраменто: Дерозан 34, Уэстбрук 14 + 6 потерь, Сабонис 11 + 12 подборов + 7 передач, Клиффорд 7, Ачиува 6 – старт; Шрёдер 4, Кардуэлл 4 + 10 подборов, Рейно 4, Эллис 3.
Оклахома – Новый Орлеан – 104:95 (17:14, 31:32, 31:23, 25:26)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 29, Холмгрен 20 + 14 подборов + 5 блок-шотов, Уиггинс 13 + 5 потерь, Дорт 12 + 8 подборов, Джейлин Уильямс 4 + 10 подборов + 4 блок-шота – старт; Джо 17, Дженг 4, К. Уильямс 3, Карлсон 2, Барнхайзер 0.
Новый Орлеан: Уильямсон 21 + 11 подборов, Бэй 16 + 13 подборов, Мерфи 10, Джонс 9, Куин 9 + 7 подборов – старт; Мисси 9 + 4 блок-шота, Альварадо 8, Фирс 7, Маткович 6, Пиви 0.
Филадельфия – Милуоки – 139:122 (42:34, 29:28, 35:33, 33:27)
Филадельфия: Джордж 32, Эмбиид 29 + 9 подборов, Макси 22 + 9 передач, Эджкомб 12 + 8 подборов + 7 передач, Убре 7 – старт; Маккейн 17, Эдвардс 8, Бона 6 + 8 подборов, Барлоу 4, Уотфорд 2, Уокер 0, Брум 0.
Милуоки: Тернер 31, Роллинз 24 + 8 подборов, Портис 17 + 12 подборов + 8 передач, Кузма 17 + 8 подборов + 8 передач, Грин 8 – старт; Трент 13, Энтони 10, Нэнс 2, Коффи 0, Джексон 0, Г. Харрис 0, Симс 0, Т. Адетокумбо 0.
Денвер – Детройт – 107:109 (18:31, 28:21, 26:30, 35:27)
Денвер: Дж. Мюррей 24 + 10 передач, Валанчюнас 16 + 16 подборов, Уотсон 13, Джонс 12, Пикетт 4 – старт; Б. Браун 16 + 7 подборов, Хардуэй 14, Стротер 4, Ннаджи 4.
Детройт: Каннингем 22 + 11 передач, Харрис 22 + 8 подборов, Дюрен 14 + 8 подборов, Томпсон 14 + 5 перехватов, Д. Робинсон 2 – старт; Грин 10, Холланд 10, Айви 8, Стюарт 7, Дженкинс 0.
Финикс – Бруклин – 106:102 (28:29, 32:22, 22:24, 24:27)
Финикс: Уильямс 27, Брукс 26, Аллен 18 + 6 передач, О’Нил 7, Гудвин 4 + 9 подборов – старт; Буэй 10, Данн 9, Игодаро 3, Хейс-Дэвис 1, Флеминг 1.
Бруклин: Портер 36, Демин 15, Клекстон 8 + 8 передач, Менн 7, Пауэлл 0 – старт; З. Уильямс 11, Томас 11, Шарп 7 + 7 подборов, Вольф 4, Сараф 3.
Юта – Клипперс – 103:115 (29:18, 25:35, 20:36, 29:26)
Юта: Бейли 20, Маркканен 19, Коллиер 12 + 9 передач, Уильямс 11, Лав 3 + 11 подборов – старт; Сенсабо 13, Андерсон 12, Филиповски 8 + 10 подборов, Клейтон 5, Хендрикс 0.
Клипперс: Ленард 21 + 7 подборов, Харден 16 + 10 передач, Данн 14 + 5 перехватов, Коллинз 11, Зубац 9 + 7 подборов – старт; Б. Лопес 14, Миллер 11, Сендерс 8, Батюм 8, Браун 3, Кристи 0, Нидерхойзер 0.
