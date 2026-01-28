iSport.ua
Главный тренер Челси поделился ожиданиями от игры с Наполи

Росеньор подчеркнул сильные стороны "партенопейцев".
Сегодня, 08:32
Лиэм Росеньор / Getty Images
Лиэм Росеньор / Getty Images

В среду, 28 января, пройдет 8-й тур Лиги чемпионов, в котором Челси сыграет против Наполи. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер Челси Лиэм Росеньор высказался о будущих соперниках:

Это очень сильная команда. Я думаю, что в последних играх им не повезло, и результаты не соответствуют уровню игры команды Антонио. Мы знаем, что это будет очень сложный матч в особенной атмосфере. Это никак не меняет моих планов, потому что я готовился к сложной игре.

Также он поделился мыслями о главном тренере неаполитанцев Антонио Конте:

"Я испытываю к нему огромное уважение, прежде всего как к игроку - он был великолепным футболистом. Потом он сделал невероятную карьеру тренера и продолжает её до сих пор. Я думаю, что его футбольная страсть передается его командам. Он доказал, что является потрясающим тренером, и выиграл много трофеев, включая невероятный титул в Италии в прошлом году", — приводит слова Лиэма Football Italia.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ФК Наполи Лиам Росеньор

