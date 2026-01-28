НХЛ: Вашингтон проиграл Сиэтлу, Миннесота обыграла Чикаго по буллитам
В ночь на среду, 28 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 28 января
Ванкувер – Сан-Хосе – 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 – 1 Вилландер (Дебраск, Петтерссон)
1:1 – 1 Селебрини (Дикинсон, Смит)
1:2 – 4 Годетт (Селебрини, Эклунд)
1:3 – 5 Тоффоли (Дикинсон, Веннберг)
1:4 – 29 Смит (Селебрини, Клингберг)
1:5 – 41 Клингберг (Селебрини, Смит)
2:5 – 49 Гронек (Дебраск, Петтерссон)
Сиэтл – Вашингтон – 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 21 Макканн (Стивенсон, Эберле)
2:0 – 30 Макканн (Линдгрен, Бенирс)
3:0 – 37 Эберле (Ларссон, Макканн)
3:1 – 42 Овечкин (Чикран, Леонард)
4:1 – 53 Эванс (Годро)
5:1 – 56 Бенирс (Монтур, Макканн)
Сент-Луис – Даллас – 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)
Шайбы:
0:1 – 23 Дюшен (Робертсон, Рантанен)
0:2 – 24 Дюшен (Харли, Стил)
0:3 – 38 Хинтц (Хейсканен, Робертсон)
1:3 – 43 Фаббри (Такер, Фолк)
2:3 – 46 Шенн (Дворски, Снаггеруд)
3:3 – 55 Шенн (Снаггеруд)
3:4 – 58 Харли (Джонстон)
Миннесота – Чикаго – 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы:
0:1 – 1 Терявяйнен (Кревье, Бедард)
0:2 – 15 Донато
0:3 – 25 Михеев (Дикинсон, Влашич)
1:3 – 32 Тренин (Хант)
2:3 – 43 Эрикссон Эк (К. Хьюз, Юханссон)
3:3 – 57 Сперджен (Болди, Эрикссон Эк)
Торонто – Баффало – 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)
Шайбы:
1:0 – 7 Найз (Маччелли, Таварес)
1:1 – 9 Далин (Самуэльссон, Маклауд)
2:1 – 10 Мэттьюс (Экман-Ларссон, Доми)
2:2 – 13 Доун (Далин)
2:3 – 18 Томпсон
3:3 – 31 Макмэнн (Доми, Мэттьюс)
3:4 – 38 Далин (Кребс, Самуэльссон)
3:5 – 41 Так (Самуэльссон, Томпсон)
3:6 – 51 Куинн (Далин)
4:6 – 55 Доми (Макмэнн, Мэттьюс)
4:7 – 59 Далин
Нью-Джерси – Виннипег – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 1 Шайфли (Виларди, Коннор)
1:1 – 8 Хамеэнахо (Грицюк)
1:2 – 23 Виларди (Коннор, Шайфли)
1:3 – 27 Кепке (Баррон, Иафалло)
1:4 – 36 Нидеррайтер (Лаури, Наместников)
2:4 – 39 Братт (Хэмилтон, Джек Хьюз)
3:4 – 58 Хишир (Джек Хьюз, Братт)
Монреаль – Вегас – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 8 Дорофеев
1:1 – 24 Дано (Болдук)
2:1 – 28 Кофилд (Мэтисон, Добсон)
2:2 – 56 Дорофеев (Боумэн, Хаттон)
3:2 – 63 Эванс (Тексье)
Флорида – Юта – 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Шайбы:
0:1 – 15 Шмалц
1:1 – 22 Вилманис
1:2 – 23 Дурзи (Карконе, Макбэйн)
2:2 – 29 Швиндт
2:3 – 51 Сергачев (Дурзи)
2:4 – 59 Хэйтон (Стенлунд)
3:4 – 59 Верхэге (Маршанд, Беннетт)
Детройт – Лос-Анджелес – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Шайбы:
0:1 – 30 Хелениус (Мэлот)
0:2 – 46 Кузьменко (Фиала, Кемпе)
1:2 – 57 Дебринкет (Кэйн, Зайдер)
1:3 – 58 Перри (Лаферрье)
Бостон – Нэшвилл – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 13 Линдхольм (Минтен, Лорей)
2:0 – 22 Гики (Аспирот, Пастрняк)
2:1 – 39 Йоси (Стэмкос, О′Райлли)
2:2 – 53 Бланкенбург (Евангелиста, Вилсби)
3:2 – 61 Пастрняк (Хуснутдинов, Макэвой)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!