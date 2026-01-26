Байер получил предложения по Мартину Терье
Вингер Байера привлёк клубы из Серии А и команды Ла Лиги.
По информации инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, Мартеном Терье интересовались Наполи и испанские клубы.
Однако какие именно клубы из чемпионата Испании хотят подписать 28-летнего француза - неизвестно.
Отмечается, что Байер настаивает на сохранении игрока в команде в этом месяце и пока не принимает решений об аренде.
🚨 Bayer Leverkusen received approaches from Napoli and Spanish clubs for Martin Terrier.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026
The German club insists on keeping the player this month, not accepting a loan exit so far. pic.twitter.com/hFtDRQEE9q
К слову, Челси досрочно вернул своего центрального защитника из чемпионата Германии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!