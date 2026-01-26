iSport.ua
Байер получил предложения по Мартину Терье

Испанские клубы включились в борьбу за вингера.
Сегодня, 18:15       Автор: Валентина Чорноштан
Мартен Терье / Getty Images
Мартен Терье / Getty Images

Вингер Байера привлёк клубы из Серии А и команды Ла Лиги.

По информации инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, Мартеном Терье интересовались Наполи и испанские клубы.

Однако какие именно клубы из чемпионата Испании хотят подписать 28-летнего француза - неизвестно.

Отмечается, что Байер настаивает на сохранении игрока в команде в этом месяце и пока не принимает решений об аренде.

К слову, Челси досрочно вернул своего центрального защитника из чемпионата Германии.

