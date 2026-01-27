Комо выбил Фиорентину из Кубка Италии

Флорентийцы активнее провели старт встречи. Сначала Бальбо в течение одной атаки вынудил дважды поработать кипера. А на 7-й минуте Пикколи вывел "фиалок" вперед, замкнув прострел Фаббиана с правого фланга.

Фиорентина могла удвоить преимущество. Фаццини не переиграл Бюте низовым ударом. Гаррисон же не попал в створ. Команда Сеска Фабрегаса наказала на 20-й – Дувикас после углового попал в штангу, а Роберто сыграл на добивании.

Новая вспышка Комо пришлась на начало второго тайма. С ударами Какере и Рамона справился Кристенсен. Дальше за дело взялся Пас. Сначала он пробил мимо ворот бисиклетой. Зато в контратаке хавбек метко пробил с подбора.

А в добавленное время Мората в контратаке хладнокровно добил флорентийцев.. Соперником Комо в четвертьфинале соревнований будет Наполи. "Партенопейцы" на этой стадии разобрались с Кальяри (2:1).

Статистика матча Фиорентина – Комо 1/8 финала Кубка Италии

Фиорентина – Комо – 1:3

Голы: Пикколи, 7 – Роберто, 20, Пас, 60, Мората, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.50 - 1.99

Владение мячом: 43 % - 57 %

Удары: 6 - 17

Удары в створ: 4 - 9

Угловые: 1 - 6

Фолы: 11 - 19

