В пятницу, 16 января, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2025/26.

На этой стадии соревнования в двухматчевых противостояниях встретятся команды, занявшие 9-24 места на общем этапе, после чего победители в 1/8 финала присоединятся к восьмерке сильнейших.

Сразу в 1/8 финала Лиги конференций будет представлен Шахтер, который занял шестое место на общем этапе, а его потенциальные соперники в нынешней жеребьевке были разбиты на пары, с победителем одной из которых встретятся "горняки".

Лига конференций

Стыковые матчи

КУПС - Лех

Шкендия - Самсунспор

Потенциальные соперники - Шахтер и Райо Вальекано.

Дрита - Целе

Ноа - АЗ

Потенциальные соперники - АЕК и Спарта Прага.

Зриньски - Кристал Пэлас

Сигма - Лозанна

Потенциальные соперники - Майнц и АЕК Ларнака.

Ягеллония - Фиорентина

Омония - Риека

Потенциальные соперники - Страсбур и Ракув.

Стыковые матчи Лиги конференций будут сыграны 19 и 26 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала, в ходе которой своего соперника точно узнает Шахтер, состоится 27 февраля, а матчи этой стадии запланированы на 12 и 19 марта.

