Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций
В пятницу, 16 января, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2025/26.
На этой стадии соревнования в двухматчевых противостояниях встретятся команды, занявшие 9-24 места на общем этапе, после чего победители в 1/8 финала присоединятся к восьмерке сильнейших.
Сразу в 1/8 финала Лиги конференций будет представлен Шахтер, который занял шестое место на общем этапе, а его потенциальные соперники в нынешней жеребьевке были разбиты на пары, с победителем одной из которых встретятся "горняки".
Лига конференций
Стыковые матчи
- КУПС - Лех
- Шкендия - Самсунспор
Потенциальные соперники - Шахтер и Райо Вальекано.
- Дрита - Целе
- Ноа - АЗ
Потенциальные соперники - АЕК и Спарта Прага.
- Зриньски - Кристал Пэлас
- Сигма - Лозанна
Потенциальные соперники - Майнц и АЕК Ларнака.
- Ягеллония - Фиорентина
- Омония - Риека
Потенциальные соперники - Страсбур и Ракув.
Стыковые матчи Лиги конференций будут сыграны 19 и 26 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала, в ходе которой своего соперника точно узнает Шахтер, состоится 27 февраля, а матчи этой стадии запланированы на 12 и 19 марта.
