Ванкувер потерял голкипера до конца сезона

Вратарь Тэтчер Демко не поможет Ванкуверу в нынешнем сезоне. Американец ляжет под скальпель хирурга, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер получил травму в противостоянии с Торонто 11 января. Демко находился в списке травмированных с повреждением бедра. Теперь медики настаивают на операции.

В кампании 2024/25 Демко провел 20 поединков. Коэффициент надежности вратаря – 2.90 пункта, а процент сэйвов составил 89.47 %. В свой актив он записал 1 шатаут.

