Швеция обновила заявку на Олимпийские игры

"Тре Крунур" пошли на вынужденные перемены.
Сегодня, 20:50       Автор: Антон Федорцив
Маркус Юханссон / Getty Images
Хоккейная сборная Швеции изменила состав на Олимпийские игры-2026. Скандинавская команда заменила двух травмированных исполнителей, сообщает официальный сайт НХЛ.

На Олимпиаду не поедут защитник Миннесоты Юнас Бродин и нападающий Анахайма Лео Карлссон. Их заменят другие хоккеисты из-за океана. В заявку попали защитник Хампус Линдхольм (Бостон) и форвард Маркус Юханссон (Миннесота).

На Олимпиаде "Тре Крунур" попали в группу B. Там соперниками шведов будут сборные Италии, Финляндии и Словакии. Первый матч – 11 февраля против хозяев Игр.

Напомним, ранее сборная США сменила защитника перед Олимпийскими играми.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Швеции Маркус Юханссон Хампус Линдхольм

