Швеция обновила заявку на Олимпийские игры

Хоккейная сборная Швеции изменила состав на Олимпийские игры-2026. Скандинавская команда заменила двух травмированных исполнителей, сообщает официальный сайт НХЛ.

На Олимпиаду не поедут защитник Миннесоты Юнас Бродин и нападающий Анахайма Лео Карлссон. Их заменят другие хоккеисты из-за океана. В заявку попали защитник Хампус Линдхольм (Бостон) и форвард Маркус Юханссон (Миннесота).

На Олимпиаде "Тре Крунур" попали в группу B. Там соперниками шведов будут сборные Италии, Финляндии и Словакии. Первый матч – 11 февраля против хозяев Игр.

Напомним, ранее сборная США сменила защитника перед Олимпийскими играми.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!