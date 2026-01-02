Швеция обнародовала заявку на Олимпиаду

Хоккейная сборная Швеции огласила список участников Олимпийских игр-2026. В заявку попали 25 исполнителей, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Швеции.

Все они выступают за океаном. Наибольшее представительство обеспечила Миннесота (четыре хоккеиста). В частности, в составе Уайлд играют два из трех голкиперов – Филип Густавссон и Йеспер Валльстедт.

Заявка сборной Швеции на хоккейный турнир Олимпиады-2026:

Вратари: Густавссон, Маркстрем, Валльстедт

Защитники: Андерссон, Броберг, Брудин, Далин, Экман-Ларссон, Форслинг, Хедман, Э. Карлссон

Нападающие: Братт, Л. Карлссон, Эриксон Эк, Форсберг, Хольмберг, Кемпе, Ландескуг, Линдхольм, В. Нюландер, Петтерсон, Ракелль, Рэймонд, Веннберг, Зибанеджад

На Олимпийских играх "Тре Крунур" попали в квартет B. Соперниками шведов будут сборные Италии, Финляндии и Словакии. Первый матч – 11 февраля против итальянской команды.

К слову, ранее сборная Финляндии обнародовала заявку на Олимпиаду-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!