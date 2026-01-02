Сборная Финляндии объявила заявку на Олимпийские игры

Финский хоккейный союз обнародовал список вызванных на Олимпиаду-2026. В заявку Суоми попали 25 исполнителей, сообщает официальный сайт организации.

За океаном играют 24 хоккеиста. Единственный представитель Европы – защитник швейцарского Цюриха Микко Лехтонен. Он также единственный триумфатор зимних Игр-2022, попавший в команду и в этом году.

Заявка сборной Финляндии на хоккейный турнир Олимпиады-2026:

Вратари: Луукконен, Ланкинен, Сарос

Защитники: Хейсканен, Линделль, Йокихарью, Лехтонен, Мяяття, Матинпало, Миккола, Ристолайнен

Нападающие: Ахо, Армиа, Микаэль Гранлунд, Хаула, Хинц, Рантанен, Какко, Толванен, Капанен, Кивиранта, Лехконен, Лунделль, Луостаринен, Терявяйнен

На Олимпийских играх сборная Финляндии будет соревноваться в квартете B. "Молодые львы" на групповом этапе встретятся с национальными командами Словакии, Швеции и Италии. Первый матч – 11 февраля против словаков.

К слову, ранее сборная США опубликовала заявку на Олимпиаду-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!