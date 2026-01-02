iSport.ua
Братья Ткачуки и два из трех Хьюзов попали в заявку США на Олимпиаду-2026

"Янки" обнародовали список вызванных.
Сегодня, 17:30       Автор: Антон Федорцив
Мэттью и Брэди Ткачуки / Getty Images
Мэттью и Брэди Ткачуки / Getty Images

Хоккейная сборная США объявила список участников Олимпийских игр. В заявку национальной команды попали 25 хоккеистов.

Все исполнители представят НХЛ. В список вошли две пары братьев – Куинн и Джек Хьюзы и Брэди и Мэттью Ткачуки. Также поедет на зимние Игры лидер Торонто Остон Мэттьюз.

Заявка сборной США на хоккейный турнир Олимпиады-2026:

Вратари: Хеллибак, Оттинджер, Свэйман

Защитники: Фабер, Хэнифин, К. Хьюз, Джонс, Макэвой, Сендерсон, Слевин, Веренски

Нападающие: Болди, Коннор, Айкел, Генцел, Дж. Хьюз, Келлер, Ларкин, Мэттьюз, Миллер, Нельсон, Томпсон, Б. Ткачук, М. Ткачук, Трочек

На Олимпийских играх американская сборная попала в квартет C. "Янки" на групповом этапе сразятся с Латвией, Данией и Германией. Первый поединок – 12 февраля против балтийской команды.

К слову, накануне сборная Канады обнародовала заявку на Олимпиаду.

