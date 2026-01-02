Братья Ткачуки и два из трех Хьюзов попали в заявку США на Олимпиаду-2026
Хоккейная сборная США объявила список участников Олимпийских игр. В заявку национальной команды попали 25 хоккеистов.
Все исполнители представят НХЛ. В список вошли две пары братьев – Куинн и Джек Хьюзы и Брэди и Мэттью Ткачуки. Также поедет на зимние Игры лидер Торонто Остон Мэттьюз.
Заявка сборной США на хоккейный турнир Олимпиады-2026:
Вратари: Хеллибак, Оттинджер, Свэйман
Защитники: Фабер, Хэнифин, К. Хьюз, Джонс, Макэвой, Сендерсон, Слевин, Веренски
Нападающие: Болди, Коннор, Айкел, Генцел, Дж. Хьюз, Келлер, Ларкин, Мэттьюз, Миллер, Нельсон, Томпсон, Б. Ткачук, М. Ткачук, Трочек
На Олимпийских играх американская сборная попала в квартет C. "Янки" на групповом этапе сразятся с Латвией, Данией и Германией. Первый поединок – 12 февраля против балтийской команды.
К слову, накануне сборная Канады обнародовала заявку на Олимпиаду.
