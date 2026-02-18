iSport.ua
Гандей не сумел пробиться в полуфинал шорттрека

Украинец достойно показал себя на фоне титулованных соперников.
Вчера, 22:35       Автор: Андрей Безуглый
Олег Гандей / Getty Images
Олег Гандей / Getty Images

Украинский шорттрекист Олег Гандей завершил выстулпения на Олимпийских играх.

Спортсмен сумел пробиться в четвертьфинал, где ему не повезло со жребием. В соперники украинцу достались титулованные спортсмены.

А для прохода в полуфинал Гандею нужно было проходить в топ-2 или стать быстрейшим среди третьих мест.

В итоге украинец завершил заезд четвертым, уступив первые строчки более именитым спортсменам.

Олимпиада-2026. Шорт-трек на 500 м. 1/4 финала

  1. Йенс ван'т Ваут (Нидерланды) — 40,42 секунды
  2. Лю Шаоан (Китай) — 40,47
  3. Томас Надалини (Италия) — 40,63
  4. Олег Гандей (Украина) — 41,18

