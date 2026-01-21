iSport.ua
Фиорентина подписала хавбека Болоньи

Кандидат в сборную Италии сменил прописку.
Сегодня, 15:54       Автор: Антон Федорцив
Джованни Фаббиан / Getty Images
Джованни Фаббиан / Getty Images

Полузащитник Джованни Фаббиан покинул итальянскую Болонью. Воспитанник миланского Интера присоединился к Фиорентине, сообщает официальный сайт клуба.

Флорентийцы арендовали итальянца с опцией выкупа. Пункт о покупке Фаббиана станет обязательным при выполнении определенных условий. Полноценный трансфер обойдется "фиалкам" ориентировочно в 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Фаббиан провел 21 поединок во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. В рядах Болоньи в прошлом году он завоевал Кубок Италии. Хавбек также защищал цвета сборных Италии разных возрастов (от U-16 до U-21).

К слову, накануне Интер потерпел домашнее поражение от лондонского Арсенала в Лиге чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина болонья Джованни Фаббиан

