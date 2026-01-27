iSport.ua
Астон Вилла вернула форварда сборной Англии

Претендент на титул АПЛ усилился.
Сегодня, 20:15       Автор: Антон Федорцив
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

Бирмингемская Астон Вилла оформила громкий трансфер. Под крыло Унаи Эмери перебрался нападающий Тэмми Абрахам, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард вернулся в Англию в рамках сложной схемы. Накануне стамбульский Бешикташ выкупил арендованного у итальянской Ромы Абрахама за 11,3 млн фунтов. Затем турецкий гранд отпустил нападающего в Бирмингем.

В нынешнем сезоне Абрахам сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. В кампании 2018/19 он защищал цвета Виллы на правах аренды. Родной клуб форварда – лондонский Челси.

Кстати, ранее Челси определился с будущим опытного Рахима Стерлинга.

