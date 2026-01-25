iSport.ua
Кристал Пэлас - Челси 1:3: обзор матча и результат игры 25.01.2026

"Орлы" продлили свою безвыигрышную серию уже до 11 матчей.
Сегодня, 18:08       Автор: Игорь Мищук
Челси обыграл Кристал Пэлас / Getty Images
В воскресенье, 25 января, Кристал Пэлас принимал на своем поле Челси в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

"Синие" вышли победителями из лондонского дерби, одолев соперника со счетом 3:1, а безвыигрышная серия "орлов" во всех турнирах в то же время растянулась уже на 11 поединков.

Читай также: Ливерпуль не удержал ничью в матче с Борнмутом

Команде Лиама Росеньора удалось повести в противостоянии на 34-й минуте, когда результативный удар себе в актив записал Эстевао. Уже в начале второго тайма преимущество гостей удвоил Жоао Педро, а вскоре Энцо Фернандес довел результат до разгромного, реализовав пенальти.

Кристал Пэлас пришлось доигрывать матч вдесятером после того, как на протяжении пяти минут Адам Уортон заработал две желтые карточки, однако в меньшинстве хозяева поля сумели отквитать один гол под конец встречи усилиями Криса Ричардса.

Набрав 37 очков, Челси занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас с 28 баллами расположился на 15-й позиции.

Статистика матча Кристал Пэлас - Челси 23-го тура чемпионата Англии

Кристал Пэлас - Челси 1:3

Голы: Ричардс, 88 - Эстевао, 34, Педро, 50, Фернандес, 64 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 2.03 - 2.20
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 13 - 10
Удары в створ: 7 - 6
Угловые: 4 - 5
Фолы: 11 - 10

Кристал Пэлас: Хендерсон - Ричардс, Лакруа, Канво (Пино, 65) - Муньос, (Хьюз, 76) Уортон, Лерма, Митчелл (Соса, 65) - Джонсон (Риад, 76), Сарр - Матета (Уче, 85).

Челси: Санчес - Джеймс (Хато, 81), Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья - Сантос, Кайседо (Фофана, 74) - Эстевао (Гиттенс, 74), Фернандес, Нету (Гюсто, 74) - Педро (Делап, 85).

Предупреждения: Канво, Уортон, Лерма - Кайседо, Сантос.

Удаление: Уортон, 72 (вторая желтая).

