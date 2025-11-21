iSport.ua
Лидер ПСЖ близок к возвращению после травмы

Усман Дембеле завершает процесс восстановления.
21 ноября, 19:52       Автор: Игорь Мищук
Усман Дембеле / Getty Images
Вингер ПСЖ Усман Дембеле в ближайшее время сможет вернуться на поле после травмы.

28-летний футболист ранее получил повреждение икроножной мышцы в матче Лиги чемпионов с Баварией (1:2) и был вынужден пропустить ноябрьские поединки сборной Франции в квалификации ЧМ-2026.

Тем не менее, как сообщает официальный сайт ПСЖ, Дембеле уже находится на завершающей стадии восстановления.

Читай также: Дембеле, Ямаль и другие попали в список номинантов The Best от ФИФА

По информации местных СМИ, не исключается, что игрок будет готов к ближайшему матчу Лиги 1 против Гавра 22 ноября, однако предполагается, что парижский клуб не будет рисковать его здоровьем и побережет его к следующему поединку Лиги чемпионов с Тоттенхэмом 26 ноября.

В то же время защитник Ашраф Хакими и вингер Дезире Дуэ продолжают процесс восстановления после травм.

В нынешнем сезоне Дембеле провел за ПСЖ девять матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что конкурент украинца Ильи Забарного получил новый долгосрочный контракт с ПСЖ.

