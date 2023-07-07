Куман: Отпустить Месси – огромная ошибка Барселоны
Нидерландец осудил действия бывшего клуба.
Экс-тренер и футболист Барселоны Рональд Куман высказался об уходе Лионеля Месси из клуба в 2021 году.
"Отпустить Месси было огромной ошибкой Барселоны.
Как тренер, я осознаю свои риски, когда дела идут не очень хорошо. Тренер может быть уволен. У меня нет проблем с этим, подобное произошло не впервые.
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Но так отнеслись к важной для клуба фигуре, и это была не очень честная сделка. Я не знаю, можно ли когда-либо это исправить. Все было не так, как они это показали", – сказал Куман в интервью Marca.
Напомним, после 18 лет в структуре клуба Месси покинул Барселону, перейдя на правах свободного агента в ПСЖ.