Куман: Отпустить Месси – огромная ошибка Барселоны

Экс-тренер и футболист Барселоны Рональд Куман высказался об уходе Лионеля Месси из клуба в 2021 году.

"Отпустить Месси было огромной ошибкой Барселоны.

Как тренер, я осознаю свои риски, когда дела идут не очень хорошо. Тренер может быть уволен. У меня нет проблем с этим, подобное произошло не впервые.

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Но так отнеслись к важной для клуба фигуре, и это была не очень честная сделка. Я не знаю, можно ли когда-либо это исправить. Все было не так, как они это показали", – сказал Куман в интервью Marca.

Напомним, после 18 лет в структуре клуба Месси покинул Барселону, перейдя на правах свободного агента в ПСЖ.