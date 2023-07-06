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Энрике нашел способ наладить отношения между ПСЖ и Барселоной

Испанский специалист намерен совершить джентльменский поступок.
Сегодня, 14:56
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике решил наладить взаимоотношения между руководством парижского клуба и Барселоной. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Новоиспеченный наставник действующий чемпионов Франции не хочет, чтобы его новый клуб подписывало футболистов из его бывшей команды. Испанец надеется, что конфликт после трансфера Неймара уладится.

Ввиду этого, ПСЖ не будет пытаться подписать полузащитников "сине-гранатовых" Педри или Гави.

Напомним, 53-летний специалист подписал контракт, рассчитанный на два года. На посту главного тренера чемпионов Франции испанец сменил ранее отправленного в отставку Кристофа Галтье.

Ранее сообщалось, что ПСЖ объявил о переходе защитника Интера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Луис Энрике

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