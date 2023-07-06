ПСЖ объявил о переходе защитника Интера

Центрбек Интера Милан Шкриньяр перебрался в ПСЖ. Об этом парижане объявили в соцсетях.

28-летний словак подписал с действующим чемпионом Франции контракт до лета 2028 года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Шкриньяр покинул Интер 1 июля в качестве свободного агента. У игрока истек контракт с клубом и он не захотел его продлевать.

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Напомним, словацкий защитник перешел в стан "нерадзурри" в 2017 году из Сампдории за 34 млн евро и провел в Милане шесть полноценных сезонов.

За это время Шкриньяр отыграл 246 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. С ним клуб выиграл одно Скудетто, два кубка Италии и два суперкубка.