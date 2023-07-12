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Президент Барселоны: Контракт с Месси был согласован

Жоан Лапорта назвал виновника срыва перехода аргентинца.
Сегодня, 10:00
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился подробностями переговоров с Лионелем Месси.

По словам функционера, клуб договорился с аргентинцем о контракте, однако в последний момент футболист отказался.

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"Мы договорились, но на все требуется свое время, и порой ритм работы у всех разный.

Контракт был согласован, но после того, как Ла Лига одобрила экономический план, отец Месси сказал мне, что у Лео было два сложных года в ПСЖ, что он намучился и теперь хочет поиграть в чемпионате, в котором меньше давления. Это вполне объяснимо", - цитирует Лапорту Marca.

Ранее сообщалось, что Бекхэм подготовил огромную фреску с Месси в честь его перехода в Интер Майами.


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