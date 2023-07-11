Президент Барселоны рассказал, как они позволили Реалу перехватить турецкого вундеркинда
Арда Гюлер был очень близок к тому, чтобы присоединиться к "сине-гранатовым".
Несколькими днями ранее мадридский Реал представил очередного летнего новичка - им стал 18-летний Арда Гюлер.
Изначально фаворитом на приобретение уже экс-игрока Фенербахче была Барселона, но трансфер так и не состоялся.
Президент каталонцев Жоан Лапорта рассказал, почему так произошло.
"У нас было соглашение с игроком и мы были готовы выплатить Фенербахче 17,5 миллионов евро (сумма отступных в контракте Гюлера)", - цитирует Лапорту Фабрицио Романо.
"Однако затем в гонку за игрока включились другие клубы, такие как Реал Мадрид, и начали предлагать больше - нам не стоило ввязываться в денежные войны".
Напомним, что пост в социальных сетях о переходе Арды Гюлера установил новый рекорд мадридского Реала.