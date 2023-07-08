Историческая х*рня: пост о переходе турецкого вундеркинда в Реал стал самым популярным в истории клуба

Не успел Арда Гюлер выйти на поле, как тут же стал обладателем рекорда.

Несколькими днями ранее мадридский Реал приобрел у Фенербахче талантливого полузащитника Арду Гюлера.

За трансфер 18-летнего хавбека "бланкос" заплатили 20 миллионов евро без учета всевозможных бонусов. В Мадриде футболист будет выступать под 24-м номером.

В тот же день Реал традиционно опубликовал приветственный пост в Twitter со словами: "Добро пожаловать, Арда".

Вряд ли модераторы социальных сетей "сливочных" рассчитывали на то, что данный пост станет самым популярным в истории королевского клуба.

На данный момент публикация набрала почти 68 миллионов просмотров, при чуть более 782 тысяч лайков и 67 тысяч репостов.

Напомним, что во время презентации Арда Гюлер объяснил причину, по которой он решил сделать свой выбор именно в пользу Реала.