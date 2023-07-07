Турецкий талант Реала назвал причину перехода в стан "сливочных"

Новоиспеченный хавбек Реала Арда Гюлер назвал причину перехода в мадридский клуб.

"Я повторюсь: многие клубы сделали мне предложения. Но как только появился вариант с Реалом, все остальное потеряло ценность.

Анчелотти позвонил и рассказал, что хочет видеть меня в команде. Он рассказал, на какой позиции видит меня. Было много разговоров.

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В центре поля мне комфортнее всего. Но это не так важно. Я хочу бороться за место в составе. Я хочу проявлять себя в атаке и создавать голевые моменты. Позицию мне подберет тренер. Я хорошо играю как в центре, так и справа", – сказал Гюлер в интервью Marca.

Напомним, что трансфер обошелся "сливочным" более, чем в 20 млн евро. Контракт с игроком подписан до 2029 года.