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Реал согласовал с Мбаппе астрономическую зарплату

Мадридцы договорились о личных условиях с французом.
Сегодня, 13:48
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал и Килиан Мбаппе пришли к договоренности касаемо личного соглашения француза.

Как сообщает издание Cadena Ser, "сливочные" будут платить форварду 50 млн евро в год, а сумма выкупа в договоре прописана в размере 1 млрд евро.

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Источник отмечает, что данная договоренность будет действовать и в случае подписание этим летом, и в случае оформления перехода после завершения предстоящего сезона.

Для мадридцев было бы лучше подписать нападающего в следующем году, ведь тогда за него не придется платить 200 млн евро. По информации источника, ключевыми для будущего игрока будут 10 и 26 июля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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