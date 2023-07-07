Реал согласовал с Мбаппе астрономическую зарплату

Мадридский Реал и Килиан Мбаппе пришли к договоренности касаемо личного соглашения француза.

Как сообщает издание Cadena Ser, "сливочные" будут платить форварду 50 млн евро в год, а сумма выкупа в договоре прописана в размере 1 млрд евро.

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Источник отмечает, что данная договоренность будет действовать и в случае подписание этим летом, и в случае оформления перехода после завершения предстоящего сезона.

Для мадридцев было бы лучше подписать нападающего в следующем году, ведь тогда за него не придется платить 200 млн евро. По информации источника, ключевыми для будущего игрока будут 10 и 26 июля.