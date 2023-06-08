Переезду Месси посвящается: Что такое MLS?

ISPORT рассказывает о всем, что необходимо знать тем, кто планирует начать следить за главной лигой Северной Америки.

Трансфер, возможно, лучшего футболиста в истории футбола в МЛС создает небывалый интерес к этой лиге.

ISPORT.ua поможет разобраться со всеми тонкостями этого соревнования фанатам, которые решили следить за чемпионатом после перехода туда Лионеля Месси.

Сколько команд?

Сейчас в МЛС играют 29 команд. Последней командой, которая присоединилась к лиге был Сент-Луис ФК. Клубы делятся на конференции. Восточную и Западную. Сейчас в западной конференции 14 команд, а в восточной 15.

Источник: Getty Images

Западная конференция:

Сент-Луис Сиэтл Саундерс ФК Лос-Анджелес ФК Даллас Сан-Хосе Эртквейкс Ванкувер Вейткепс Миннесота Юнайтед Остин Реал Солт Лейк Сити Хьюстон Динамо Портленд Тимберс Спортинг Канзас Сити Колорадо Репидс Лос-Анджелес Гелакси.

Восточная конференция

Цинциннатти Нэшвилл Филадельфия Юнион Нью-Ингленд Революшн Атланта Юнайтед Коламбус Крю Ди Си Юнайтед Орландо Сити Шарлотт Клуб де Фут Монреаль Нью-Йорк Ред Буллз Торонто Нью-Йорк Сити Чикаго Файр Интер Майами

Источник: Getty Images

Как определяется чемпион?

Для тех кто следит за НБА, или за НХЛ эта схема уже знакома. После завершения регулярного чемпионата начинается плей-офф, но после этого начинаются различия.

Плей-офф в МЛС не делится на конференции. Сразу же на первой стадии там могут встретиться коамнды с запада и востока друг против друга.

Перед плей-офф проводится плей-ин. Туда попадают 8 и 9 команда каждой конференции. Те, кто занял места с 1 по 7 попадают в плей-офф напрямую.

Кто вылетает?

Опять же, для тех кто наблюдает за американскими лигами в других видах спорта это не станет неожиданностью. Из МЛС никто не вылетает. После завершения сезона проводится драфт по вот такой схеме

Любые команды, проводящие дебютный сезон в лиге, получают право первого выбора. Клубы, не попавшие в плей-офф, получают следующий выбор в порядке, обратном тому, в котором они закончили предыдущий сезон. Команды, которые вышли в плей-офф Кубка МЛС, затем упорядочиваются в зависимости от того, в каком раунде плей-офф они выбыли. Победители Кубка MLS получают последний выбор, а проигравшие - предпоследний выбор.

Источник: Getty Images

Как в лиге появляются новые команды?

Учитывая то, что из лиги не вылетает ни одна команда не трудно догадаться, что нет и повышения из других дивизионов.

Чтобы попасть в МЛС нужно доказать комиссионерам лиги свою финансовую способность содержать клуб.

Для этого нужно представить свою заявку и внести денежную плату. Для каждого последующего клуба плата повышается. Так, например, Сент Луису, который стал последним новичком МЛС на данный момент, попадание в МЛС стоило 200 млн долларов.

Следующей командой, которая поповонит состав лиги будет новосозданный клуб из города Сан-Диего, штат Калифорния. Владелец команды в лице египетского миллиардера Мохаммеда Мансура заплатил за право попасть в МЛС полмиллиарда долларов.

Кто фаворит этого сезона?

Сейчас в западной конференции лидирует уже упомянутый выше Сент-Луис, а в восточной Цинциннатти ФК. Тем не менее, по мнению букмекеров, фаворитом на победу в Кубке МЛС является действующий чемпион Лос-Анджелес ФК.

Источник: Getty Images

Очень интересно, что после официального объявления о переходе Месси в Интер Майами коэффициент на победу "розовых" в Кубке МЛС упал с 200/1 до 18/1 и это несмотря на то, что клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм идет на последнем месте в своей конференции, хотя, все же стоит сказать, что ситуация у команды не столь ужасна, как может показаться. До 9 места всего 6 очков и матч в запасе.

Отметим, что дебют аргентинца в заоккеанском футболе может состояться уже 11 июня. Интер Майами сыграет с Нью-Ингленд Революшн