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Месси - о переходе в Интер Майами: Не терпится начать это путешествие

Аргентинец был представлен в качестве новичка команды.
Сегодня, 08:06
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступил во время своей презентации в Интер Майами.

36-летний игрок заявил, что рад оказаться в американском клубе. Он намерен добиться успеха с командой.

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"Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждут увлекательные времена, я готов отдавать всего себя без остатка!

Я рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с Интер Майами все будет прекрасно. Мне не терпится начать это путешествие!", - приводит слова Месси Marca.

Ранее сообщалось, что Бекхэм поделился эмоциями после перехода Месси в Интер Майами

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