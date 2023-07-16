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Бекхэм поделился эмоциями после перехода Месси в Интер Майами

Англичанин в восторге от нового подписания.
Сегодня, 09:52
Дэвид Бекхэм / Getty Images
Дэвид Бекхэм / Getty Images

Совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм поприветствовал нападающего Лионеля Месси в своем клубе.

"Следующая глава истории Интер Майами начинается здесь. Десять лет назад, начиная этот путь, я мечтал привезти в Майами величайших игроков мира... Футболистов, которые разделяли бы мои амбиции – помочь развитию футбола в США и создать наследие.

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Сегодня мечта осуществилась. Я горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединился к нашему клубу. Рад приветствовать друга, удивительного человека и его прекрасную семью в Интер Майами", – написал Бекхэм в инстаграме.

Напомним, 36-летний аргентинец подписал контракт на три года. Финансовые условия сделки не уточняются, но отмечается, что футболист стал самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги.

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