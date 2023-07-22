Месси дебютировал за Интер Майами

Аргентинец провел первый матч за американский клуб.

Аргентинский нападающий Лионель Месси перебрался в летнее межсезонье в Интер Майами.

В ночь пятницы на субботу американский клуб провел поединок с Крус Асуль в рамках группового этапа турнира Leagues Cup.

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Звездный футболист появился на поле со скамейке запасных, выйдя на замену на 54-й минуте.

Отметим, что бывший футболист Барселоны Серхио Бускетс также появился на поле на 54-й минуте.

Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Ранее сообщалось, что Месси пытается убедить Суареса перебраться в Интер Майами.

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