Месси дебютировал за Интер Майами
Аргентинский нападающий Лионель Месси перебрался в летнее межсезонье в Интер Майами.
В ночь пятницы на субботу американский клуб провел поединок с Крус Асуль в рамках группового этапа турнира Leagues Cup.
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Звездный футболист появился на поле со скамейке запасных, выйдя на замену на 54-й минуте.
Отметим, что бывший футболист Барселоны Серхио Бускетс также появился на поле на 54-й минуте.
Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Ранее сообщалось, что Месси пытается убедить Суареса перебраться в Интер Майами.
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