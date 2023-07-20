Месси, Хаджи и другие: с кем бы хотели сыграть шоу-матч игроки NaVi

Игроки NaVi поделились своими мыслями, с кем бы они хотели сыграть шоу-матч.

Соответствующий ролик появился в социальных сетях украинской команды. Ответы некоторых игроков притяно удивили.

Так IM признался, что хотел бы сыграть вместе с Георге Хаджи - легендой румынского футбола. А вот B1t был менее оригинален и назвал Лионеля Месси.

S1mple выбрал бы себе в партнеры B1ad3, а Aleksib хотел бы сыграть с ottoNd из HAVU.

Самый забаный ответ дал JL, который взял бы себе в команду голливудского актера Моргана Фримена. Хотя игрок и признал, что тот вряд ли вообще знает, что такое CS:GO.

Напомним, что на нашем сайте вы можете посмотреть онлайн трансляциию матча NaVi - Heroic.

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