Месси, Хаджи и другие: с кем бы хотели сыграть шоу-матч игроки NaVi
Игроки NaVi поделились своими мыслями, с кем бы они хотели сыграть шоу-матч.
Соответствующий ролик появился в социальных сетях украинской команды. Ответы некоторых игроков притяно удивили.
Who @s1mpleO, @b1tcs, @jLcsgo_, @AleksibCSGO, and @iMeCSGO would pick to play show match with? pic.twitter.com/kkcwRwWLDn— NAVI (@natusvincere) July 19, 2023
Так IM признался, что хотел бы сыграть вместе с Георге Хаджи - легендой румынского футбола. А вот B1t был менее оригинален и назвал Лионеля Месси.
S1mple выбрал бы себе в партнеры B1ad3, а Aleksib хотел бы сыграть с ottoNd из HAVU.
Самый забаный ответ дал JL, который взял бы себе в команду голливудского актера Моргана Фримена. Хотя игрок и признал, что тот вряд ли вообще знает, что такое CS:GO.
Напомним, что на нашем сайте вы можете посмотреть онлайн трансляциию матча NaVi - Heroic.
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