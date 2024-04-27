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Ливерпуль не планирует давать возможность управлять трансферами новому тренеру

Арне Слот будет лишь винтиком в новой структуре клуба.
Вчера, 22:15
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Арне Слот не получит контроль над трансферами Ливерпуля, пишет The Times.

Напомним, нидерландский наставник уже почти точно возглавит мерсисайдский клуб, а потому журналисты узнали некоторые детали, касательно иерархии клуба.

Слот не будет упралвять трансферами, он будет отвечать исключительно за подготовку команды и будет находится в прямом подчинее Ричарда Хьюза.

Именно Хьюз будет заниматься кадровой работой, а отчитываться от будет непосредственно Майклу Эдвардсу, который будет стоять еще на ступеньку выше.

Ранее также сообщалось, что Аморим принес извинения за тайную встречу с представителями Вест Хэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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