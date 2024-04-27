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Тренер Спортинга: Извиняюсь перед клубом и фанатами за встречу с представителями Вест Хэма

Рубен Аморим признал свой непрофессионализм, о чем он постоянно предупреждает своих подопечных.
Сегодня, 15:30
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Недавно главный тренер Спортинга Рубен Аморим летал в Лондон, где он провел переговоры с представителями Вест Хэма.

После того, как об этом стало известно, 39-летний португалец принес извинения за свои действия.

Наставник признал свой непрофессионализм, так как эти переговоры проходили по ходу сезона, когда "львы" приближаются ко второму за последние четыре года чемпионству.

"Это была ошибка. Время было совсем неподходящее. Я всегда прошу своих игроков быть уважительными. А я не был таким, даже если я заранее сообщил об этом клубу. Мне очень жаль, и я прошу прощения у болельщиков, клуба и игроков", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

За четыре тура до финиша чемпионата Португалии Спортинг занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице Бенфики на 7 очков.

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Ранее стало известна причина, по которой Ливерпуль отказался от потенциального сотрудничества с Рубеном Аморимом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вест Хэм Спортинг Лиссабон Рубен Аморим

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