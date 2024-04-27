Фати намерен бороться за место в составе Барселоны
Испанец хочет играть только за каталонский клуб.
Вингер Барселоны Ансу Фати намерен вернуться в родной клуб, пишет Diario Sport.
Напомним, что 21-летний вингер играет за Брайтон в аренде, однако по завершении сезона он вернется в Барселону.
Фати уверен, что сумеет убедить Хави во время предсезонки, что он способен помочь клубу. Вингер считает, что следующий сезон может стать лучшим в его карьере.
Издание отмечает, что Ансу всем сердцем поддерживает Барселону, в прошлом он отказался от аренды в Севилью, лишь бы не играть против каталонцев.
Ранее также сообщалось, что в Барселоне хотят видеть другого игрока сборной Испании.
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