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Фати намерен бороться за место в составе Барселоны

Испанец хочет играть только за каталонский клуб.
Вчера, 22:59
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер Барселоны Ансу Фати намерен вернуться в родной клуб, пишет Diario Sport.

Напомним, что 21-летний вингер играет за Брайтон в аренде, однако по завершении сезона он вернется в Барселону.

Фати уверен, что сумеет убедить Хави во время предсезонки, что он способен помочь клубу. Вингер считает, что следующий сезон может стать лучшим в его карьере.

Издание отмечает, что Ансу всем сердцем поддерживает Барселону, в прошлом он отказался от аренды в Севилью, лишь бы не играть против каталонцев.

Ранее также сообщалось, что в Барселоне хотят видеть другого игрока сборной Испании.

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