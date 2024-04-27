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Барселона пытается оформить трансфер хавбека сборной Испании

Осуществить переход Дани Ольмо будет непросто.
Сегодня, 20:20
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Барселона пытается договориться о трансфере Дани Ольмо, пишет Diario Sport.

И руководство каталонцев, и лично Хави заинтересованы в подписании хавбека РБ Лейпциг, и уже даже провели с ним переговоры.

При этом проблемой будет как цена игрока, так и его запрплата. Ольмо недавно переподписал контракт, и его отступные составляют 60 млн евро.

Также зарплата игрока не вписывается в возможности Барселоны, потому его будут просить пойти на снижение. Однако, в любом случае, каталонцам сначала нужно найти деньги.

РБ Лейпциг отказывается отпускать игрока дешевле отступных, а потому Барсе придется продавать кого-то, чтобы заработать деньги на переход Ольмо. С учетом всех этих факторов, трансфер испанца летом маловероятен, но не невозможен.

Ранее также сообщалось, что Байер не намерен отпускать своего лидера.

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