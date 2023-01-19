BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляции всех матчей
Представляем видео онлайн-трансляции поединков первого турнира в году.
В столице Дании Копенгагене стартует пройдет дебютный турнир 2023 года - BLAST Premier Spring Groups.
12 команд будут сражаться за шесть путевок на BLAST Premier Spring Finals, а призовой фонд турнира равен 177 тысячам долларов.
Украиноязычную трансляцию турниров BLAST в этом году проведет студия Maincast.
Смотреть онлайн матчи BLAST Premier Spring Groups
- 16:00, Heroic - EG
- 19:30, Vitality - Astralis
Ранее состоялась церемония награждения лучших в Counter Strike за 2022 году, во время которой свои призы получили несколько украинцев.