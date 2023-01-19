iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляции всех матчей

Представляем видео онлайн-трансляции поединков первого турнира в году.
Сегодня, 11:20
BLAST Premier 2023
BLAST Premier 2023

В столице Дании Копенгагене стартует пройдет дебютный турнир 2023 года - BLAST Premier Spring Groups.

12 команд будут сражаться за шесть путевок на BLAST Premier Spring Finals, а призовой фонд турнира равен 177 тысячам долларов.

Украиноязычную трансляцию турниров BLAST в этом году проведет студия Maincast.

Смотреть онлайн матчи BLAST Premier Spring Groups

  • 16:00, Heroic - EG
  • 19:30, Vitality - Astralis

Ранее состоялась церемония награждения лучших в Counter Strike за 2022 году, во время которой свои призы получили несколько украинцев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive BLAST

Статьи по теме

BLAST Premier Spring Groups: расписание и результаты матчей турнира по CS:GO BLAST Premier Spring Groups: расписание и результаты матчей турнира по CS:GO
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
HLTV Award Show-2022: FaZe - лучшая команда, B1ad3 стал тренером года, трансвестит попал в топ-3 женских игроков HLTV Award Show-2022: FaZe - лучшая команда, B1ad3 стал тренером года, трансвестит попал в топ-3 женских игроков
Ливерпуль - Челси: прогноз на матч чемпионата Англии 21.01.2023 Ливерпуль - Челси: прогноз на матч чемпионата Англии 21.01.2023
Помочь журналистам

Видео

Милан - Интер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Италии
Милан - Интер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартует шестой этап Кубка мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров

Последние новости

Европа13:05
Ливерпуль - Челси: прогноз на матч чемпионата Англии 21.01.2023
Европа12:10
Арсенал - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии 22.01.2023
Теннис11:50
Australian Open-2023: Калинина, Костюк и Надежда Киченок вышли во второй круг парного разряда, Людмила Киченок вылетела
Киберспорт11:20
BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляции всех матчей
Бокс11:02
Промоутер Франклина надеется организовать ему бой с Джошуа
Формула 110:58
Новичку Альфа Таури предстоят судебные разбирательства
Европа10:05
Реал определился с трансферными планами на ближайшее будущее
Европа09:57
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Европа09:42
Челси готов предложить 73 млн евро за хавбека Брайтона
Хоккей09:28
Универсиада: сборная Украины по хоккею проиграла Японии и потеряла шансы на выход в плей-офф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK